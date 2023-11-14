المغرب: السياحة الوافدة تنمو بـ39% في 10 أشهر

أعلنت وزارة السياحة المغربية أمس الاثنين ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 39% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري رغم تحديات الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي مخلفا خسائر بشرية ومادية.

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد بلغ 12.3 مليون سائح منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

ولفت البيان إلى أن أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجل وحده استقبال 1.2 مليون سائح بزيادة 3% مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

ونقل البيان عن وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور قولها إنه تم تجاوز عتبة 12 مليون سائح على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد بعد زلزال الحوز.

وأضافت عمور "نطمح للوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية العام الجاري، خاصة أن هذه النتائج مشجعة على مواصلة الجهود المبذولة في مجال الترويج السياحي، وعلى مستوى تنويع الأسواق المصدرة للسياح".

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2023 قالت الحكومة المغربية إن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال 2022 بأكمله.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا حتى عام 2030.