المغرب يسعى لشراء 168 قطارا واستثمار 1.6 مليار دولار

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي اليوم الاثنين عن طرح مناقصة لشراء 168 قطارا مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

وأفادت وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء (رسمية) أن المناقصة تشمل 150 قطارا للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطارا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات الفائقة السرعة.

كما قال المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي في بيان له إن "المكتب يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية".

وأضاف أن هذه المنظومة ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية من خلال استحداث فرص عمل ودعم القطاع الصناعي المحلي، ومن ثم تحويل المغرب -في هذا المجال- إلى "مركز عالي التنافسية على المستوى القاري والعالمي".

وأشار المكتب إلى أن هذا المشروع سيسهم "في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030".

وتأتي هذه المناقصة بعد مرور 5 سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب "البراق" الذي تم تدشينه شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018.

ويربط هذا الخط الفائق السرعة بين طنجة (شمال المغرب) والدار البيضاء، ويوصف بأنه "الأسرع في أفريقيا"، وبلغت الاستثمارات فيه نحو 2.3 مليار دولار.