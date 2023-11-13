أوبك: سوق النفط لا تزال قوية رغم المعنويات السلبية

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) -اليوم الاثنين- إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار.

يأتي ذلك في وقت رفعت فيه المنظمة قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

وتراجع سعر خام برنت إلى حوالي 82 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له في 2023 الذي سجله في سبتمبر/أيلول الماضي عند 98 دولارا تقريبا.

وضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار على الرغم من الدعم القادم من تخفيضات الإمدادات من أوبك وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.

لكن المنظمة قالت في تقرير شهري إن السوق في وضع جيد على الرغم من "المعنويات السلبية المبالغ فيها".

وأرجعت أوبك هذا الأمر إلى:

قوة الواردات الصينية

والاحتمالات الطفيفة لتراجع النمو الاقتصادي

وقوة سوق النفط الحاضرة.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام ارتفع 80 ألف برميل لتبلغ 27.90 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول بقيادة إيران وأنغولا ونيجيريا.

ورفعت المنظمة في تقريرها الشهري توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 إلى 2.46 مليون برميل يوميا مقابل 2.44 مليون في التوقعات السابقة، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.