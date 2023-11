كشف الحزب الجمهوري -أمس السبت- عن خطة موقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفدرالية الأميركية، المهددة بعد أقل من أسبوع بإغلاق نشاطها. وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن هذه الخطة المكونة من جزأين "أمر ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".

وأضاف جونسون -عبر منصة إكس- أن "مشروع القانون سينهي التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل في تقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رئيس مجلس النواب أعلن السبت إجراء تمويليا مؤقتا من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.

وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلا لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى 19 يناير/كانون الثاني المقبل، ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير/شباط المقبل، وفقا لتقارير إعلامية.

