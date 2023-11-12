الخطوط التركية تتفاوض مع إيرباص لشراء 355 طائرة جديدة

تجري الخطوط الجوية التركية محادثات مع شركة إيرباص بشأن طلبية محتملة لشراء 355 طائرة جديدة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية خلال الاجتماع الذي عقد في إسطنبول شراء 75 طائرة عريضة البدن من طراز "إيه 350-900" و15 طائرة عريضة البدن من طراز "إيه 350-1000".

كما بحثوا شراء 250 طائرة ضيقة البدن من طراز "إيه 321 نيو" ذات الممر الواحد، و5 طائرات شحن من طراز "إيه 350 إف"، بالإضافة إلى 10 طائرات من طراز "إيه 350-900" تم الاتفاق على شروطها بالفعل، وإذا اتفق الطرفان فستكون الطلبية هي الأكبر في تاريخ شركة الطيران التركية.

وفي مايو/أيار الماضي قال رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولات إن الشركة تعتزم طلب ما مجموعه 600 طائرة جديدة في يونيو/حزيران، وسيتم تسليمها في غضون 10 سنوات.

وتقول شركة الطيران التركية إنها تطير إلى معظم دول العالم مستخدمة مركزها في إسطنبول كمطار نقل رئيسي.

وقالت الشركة التركية منذ أشهر إنها تريد تقديم طلبية كبيرة، لأنها تهدف إلى مضاعفة أسطولها تقريبا في العقد المقبل.

وفي وقت سابق، قالت الخطوط التركية إنها تخطط لزيادة أسطولها إلى 435 طائرة من 429 اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول 2023.

وتتوقع أن تكون لديها أكثر من 800 طائرة بحلول عام 2033 وتخدم 400 وجهة بحلول ذلك الوقت ارتفاعا من 339 الآن.