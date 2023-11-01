"دلتا" تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب

قالت شركة "دلتا إيرلاينز" -اليوم الأربعاء- إنها ستلغي رحلاتها بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت "دلتا" -التي مقرها جورجيا- اليوم إنه تم تعليق الحجوزات في وقت سابق من الشهر الجاري للرحلات الجوية بين مطار بن غوريون في تل أبيب والمطارات في أتلانتا وبوسطن.

وتابعت الشركة أن جميع الرحلات الجوية بين هذه الأسواق سيتم إلغاؤها اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وكانت "دلتا" قد قالت في وقت سابق إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وغداة إطلاق معركة "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي علّقت العشرات من شركات الطيران الأميركية والكندية والآسيوية والأوروبية رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، وأجلت موظفيها من هناك مع تصاعد المواجهات.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية أياما من انطلاق "طوفان الأقصى" إن اللجنة المالية بالكنيست (البرلمان) وافقت على خطة لتقديم ضمان حكومي بـ6 مليارات دولار لتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية.

وكانت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب "عز الدين القسام" -الجناح العسكري لحماس- قد شنت هذه العملية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وقد أعقبت هذه العملية إطلاق إسرائيل حربا على غزة دخلت يومها الـ26 مخلفة 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.