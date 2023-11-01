"المركزي الأميركي" يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير -اليوم الأربعاء- عند 5.50% بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

لكن البنك ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة اقتصاد الولايات المتحدة.

وأشار "المركزي الأميركي" إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي يُبقي فيها الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بدون تغيير، وسط ظهور مؤشرات على اعتدال التوظيف مع بقائه قويا.

ويتوقع صناع السياسات بالبنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي ذروته هذا العام، في نطاق يتراوح بين 5.50% و5.75%، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.

وأسعار الفائدة على الأموال الفدرالية المسجلة، هي الأعلى منذ مطلع 2001، وفق البيانات التاريخية الصادرة عن الفدرالي الأميركي.

ومنذ مارس/آذار 2022 رفع الفدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في محاولة لترويض التضخم الذي سجل قمة 41 عاما، في يونيو/حزيران 2022 عند 9.1%، قبل أن يتباطأ لاحقا قرب 3.7%.

وذكر الفدرالي في بيانه اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، وخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2% على المدى الطويل.