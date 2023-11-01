ارتفاع معظم بورصات الخليج قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة رغم أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال محور الاهتمام.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يثبت المركزي الأميركي أسعار الفائدة على الاقتراض في نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5% عندما يعلن قراره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية عن كثب.

وفي التفاصيل:

ارتفع المؤشر السعودي 1.2% مع صعود سهم اتحاد عذيب للاتصالات 4.3%.

أغلق المؤشر الرئيسي في دبي على ارتفاع 0.4% مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك الإمارات- 1.8%.

أغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.6% مع صعود سهم صناعات قطر 1.1%.

خارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه.

البورصة الأميركية

وفي الولايات المتحدة الأميركية فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من المركزي الأميركي، وانتظارهم نتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 0.09% عند بدء التداول، وفتح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.18%، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 0.28%.