إنفوغراف.. حاجة قطاع غزة من الكهرباء

يغرق قطاع غزة هذه الأيام في ظلام دامس جراء انقطاع التيار الكهربائي في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وتبلغ حاجة القطاع الإجمالية للكهرباء 500 ميغاوات، لكن ما كان يتوفر قبل عملية "طوفان الأقصى" نحو 200 ميغاوات فقط، معظمها يأتي من إسرائيل والقليل من محطة كهرباء غزة التي يعتمد تشغيلها على الوقود.

وتعتمد غزة في كهربائها على الخارج رغم أن شواطئها ثرية بالغاز الطبيعي الذي يمكنه تشغيل محطة الكهرباء، إلا أن الاحتلال يحول دون ذلك.

في هذا "الإنفوغراف" نستعرض حاجة قطاع غزة من الكهرباء ومصادرها التي تعتمد عليها. كما يعرض لحجم ثروات الغاز الطبيعي في شواطئ القطاع.