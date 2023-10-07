الأسهم الأميركية والأوروبية تغلق على ارتفاع بعد تقرير الوظائف

أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة بشدة -أمس الجمعة- مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الصادر أمس الذي أظهر ارتفاعا كبيرا لمعدل التوظيف في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه أظهر أيضا تباطؤا في نمو الأجور.

وحقق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعا أسبوعيا لينهي سلسلة خسائر استمرت 4 أسابيع.

وارتفعت أسهم تكنولوجيا المعلومات أكثر من أي قطاع آخر في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500″، وتبعتها أسهم خدمات الاتصالات.

وانخفضت الأسهم في البداية في وقت مبكر بعد بيانات الوظائف التي أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر خلال 8 أشهر في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه أظهر بطئا في نمو الأجور أيضا.

وعكف مراقبو السوق على تقييم احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما أمس الجمعة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 1.18% ليغلق عند 4308.51 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.59% ليغلق عند 13431.34 نقطة، كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.85% ليغلق عند 33400.41 نقطة.

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

في أوروبا أيضا، أغلقت الأسهم على ارتفاع الجمعة بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأميركية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" بواقع 0.8% الجمعة مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت، لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.

وسجل المؤشر أدنى مستوى له في 6 أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات بفضل قوة البيانات الأميركية وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي وبلغت تقريبا مثلي توقعات الخبراء.

وأغلقت أغلب القطاعات الفرعية الأوروبية على ارتفاع، وصعد قطاع البيع بالتجزئة -الذي تصدر المكاسب- 2.3%، إذ سارع المستثمرون إلى شراء أسهم بأسعار أقل أملا في أن تكون نتائج الربع الثالث قوية في قطاع البيع بالتجزئة الضعيف.