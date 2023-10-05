أوقف بنكان مصريان -على الأقل- استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وقال عدد من العملاء إن البنك العربي الأفريقي الدولي أرسل إشعارا للعملاء أمس الأربعاء والمصرف العربي الدولي اليوم الخميس أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة.

وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي لرويترز هذه الخطوة، قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.

وقال مصرفي في مصر إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كلا منها يتخذ قراراته على نحو منفصل.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمونها لإجراء عمليات شراء بالجملة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، في حين يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.

وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس/آذار الماضي، رغم اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

وقال المصرفي "في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد 4 أو 5 أشخاص من العائلة نفسها".

وأضاف المصرفي أن بنوكا أخرى يرجح أن تفرض قيودا مماثلة الأسبوع المقبل.

وقلصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.

وكان الجنيه المصري شهد رحلة هبوط، بدأت عام 2008 حين تحرك سعره أمام الدولار من 3.7 إلى 5.5، واستمر في تراجعه إلى أن بلغ 31 جنيها للدولار الواحد، وفق الأسعار الرسمية.

وتتوقع تقارير متخصصة أن يواصل الجنيه هبوطه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.