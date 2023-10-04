رئيس شل: توسعة حقل غاز الشمال القطري فرصة سانحة

قال الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وائل صوان إن توقيع اتفاقية لتوسعة حقل الشمال القطري للغاز سيزيد المعروض العالمي من الغاز.

وأضاف صوان -في برنامج "لقاء اليوم" الذي تبثه قناة الجزيرة- أن أهمية مشروع توسعة حقل الشمال القطري تكمن في أنه يشكل فرصة بديلة للعملاء، مشيرا إلى أن شل تعد أكبر مستثمر أجنبي في قطر، وأنها تسعى لتعزيز هذه الاستثمارات.

كما لفت الرئيس التنفيذي لشل إلى أن التوترات الجيوسياسية -خاصة حرب روسيا على أوكرانيا- أبرزت أهمية مشاريع الطاقة الكبيرة التي توفر طاقة نظيفة يحتاجها العالم، ولا سيما أوروبا، موضحا أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تراجع الإمدادات العالمية من الغاز بنسبة 1% ودفع الأسعار للصعود.

وأضاف أن ما يميز الغاز القطري أنه من بين أنظف أنواع الغاز الطبيعي في العالم.

حجر الأساس

وأمس الثلاثاء، وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي أكبر حقل للغاز في العالم.

وبهذا تبدأ المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال الشرقي التي سترفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليونا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وينتظر تسليم أولى شحنات الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بعائدات مالية كبيرة على مدى سنوات.

وأشار الكعبي إلى أن أعمال الإنشاءات والأنشطة المرتبطة به لها أثر إيجابي كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

وأضاف أن توسعة حقل الشمال ستسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي بإمدادات تبلغ 48 مليون طن سنويا، وأن هذه الكميات تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية، مشيرا إلى أن مشروع التوسعة سيؤدي إلى إنتاج أنواع مختلفة من المكثفات.





تطوير حقل الشمال

وعقب الافتتاح كتب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على منصة "إكس" "لقد وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن إستراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة إلى الطاقة في السوق العالمي، وأتمنى لقطر للطاقة وشركائها التوفيق في هذا المشروع".

ومع الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال فإن إمدادات الغاز المسال من قطر ستشكل ما يصل إلى 40% من المعروض العالمي.

وكانت شركات "شل" و"توتال إنرجيز" و"إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" و"إيني" فازت بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي.

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز في العالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج عام 1989، ويصل إجمالي العقود الدولية لتطوير حقل الشمال الشرقي إلى 28.75 مليار دولار.