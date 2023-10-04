أسعار النفط تتراجع رغم إعلان السعودية استمرار خفضها الطوعي

قالت السعودية، إنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين، الذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو الماضي. رغم ذلك تراجعت أسعار الخام في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك قبيل اجتماع مقرر اليوم للجنة من وزراء تحالف "أوبك بلس".

وجاء في بيان لوزارة الطاقة السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن إنتاج المملكة في تلك الفترة سيبلغ 9 ملايين برميل يوميا تقريبا.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الوزارة، أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم، للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج.

وأكد المصدر أن الخفض الطوعي الإضافي يعزز الجهود الاحترازية التي يبذلها تحالف "أوبك بلس" لدعم استقرار الأسواق.

من جهتها قالت روسيا، إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما أعلنت سابقا.

وتراجعت أسعار النفط قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك بلس"، الذي يضم كبار منتجي النفط في وقت لاحق -اليوم الأربعاء- عبر الإنترنت.

فانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند 89.9 دولارا للبرميل، بانخفاض بنسبة 1.12%. كما هبط خام غرب تكساس الأميركي إلى مستوى88.14 دولارا للبرميل، منخفضا بنسبة 1.22%.

وبجانب المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، يتعرض النفط لضغوط بسبب المخاوف من أن تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف الطلب؛ لأنها تجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتخفض "أوبك بلس" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين من بينهم روسيا، الإنتاج منذ العام الماضي، قائلة، إن الإجراء استباقي للحفاظ على استقرار السوق.

تراجع الذهب

من جهتها تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية لأدنى مستوياتها في 7 أشهر، إذ سجلت الأونصة (الأوقية) 1819 دولارا متراجعة بنسبة 0.2%، وهو تراجع للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع عائدات الدولار والسندات بعد أن أبقت بيانات الوظائف الأميركية القوية الأسواق تنتظر المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلّل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدرّ عائدا.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعّرة بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.03 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار الماضي، في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين -أيضا- 0.9% إلى 863.48 دولارا، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2% إلى 1163.55 دولارا، ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.