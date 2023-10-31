إيرادات السياحة في تركيا تقفز 13%

قفزت إيرادات تركيا من السياحة بنسبة 13.1% إلى 20.23 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري (من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول)، مما يعكس استمرار الاتجاه القوي لهذا القطاع الحيوي لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية. وذلك حسب ما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء.

وكانت الإيرادات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 53.4% عن العام السابق له، ووصلت لمستوى قياسي عند 46.28 مليار دولار مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا، وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية قد ذكرت الشهر الماضي في بيان أن البلاد استقبلت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 36 مليونا و754 ألف سائح.

وأشار البيان إلى أن أول 8 أشهر من العام شهدت زيادة في عدد السياح بنحو 14% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وجاء السياح الروس في المرتبة الأولى بـ4 ملايين و351 ألفا و254، ثم الألمان بـ4 ملايين و82 ألفا و994، بينما حل الإنجليز في المرتبة الثالثة بمليونين و652 ألفا و188.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023. وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري. كما أن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وتولي الحكومة التركية أهمية كبيرة لقطاع السياحة وتعمل على تنميته باستمرار، إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا مهما من مصادر الدخل القومي، ويتمتع القطاع ببنية تحتية قوية ومرافق سياحية وخدمات جعلته متقدما عالميا.