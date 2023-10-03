أعلنت وزارة السياحة المغربية ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 49% منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الاثنين أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد بلغ ‫10.2 ملايين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

ولفت البيان إلى أن مداخيل السياحة -التي تعد مصدرا مهما للنقد الأجنبي- بلغت 71.4 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مسجلة نموا استثنائيا بنسبة 33% على أساس سنوي.

وزيرة السياحة: رغم تحديات ما بعد الزلزال فإننا متفائلون بآفاق القطاع في ما تبقى من السنة

وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور "إن هذه النتائج تعكس الجاذبية القوية التي تشهدها وجهة البلاد السياحية وفعالية التدابير الاستباقية التي اتخذناها في مجال النقل الجوي والترويج، وكذلك مع منظمي الرحلات السياحية في الأسواق الرئيسية".

وأضافت الوزيرة المغربية "رغم تحديات ما بعد الزلزال فإننا متفائلون بآفاق القطاع في ما تبقى من السنة، نحن نعمل بشكل وثيق مع المهنيين من أجل مواصلة التطور والنمو القوي الذي يشهده القطاع".

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2023 قالت الحكومة المغربية إن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال 2022، ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا حتى عام 2030.