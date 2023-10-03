الرئيس الجزائري يعين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا لسوناطرك

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة النفط والغاز سوناطرك، الاثنين، خلفا لتوفيق حكار الذي شغل المنصب منذ مطلع عام 2020. ولم يذكر التلفزيون الجزائري الرسمي -الذي أعلن الخبر- تفاصيل أكثر عن القرار.

وسبق أن شغل حشيشي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سوناطراك خلال الفترة بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو مهندس قضى معظم حياته المهنية في الشركة.

ويشكل قطاع الطاقة أهمية محورية في الاقتصاد الجزائري، إذ يدر النفط والغاز 60% من موارد ميزانية الدولة و95% من عائدات التصدير.

والجزائر هي ثالث دولة منتِجة للنفط في أفريقيا وأول مصدّر للغاز في القارة، إذ تمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

وتأسست شركة سوناطراك عام 1963، وتعود ملكيتها بشكل كلي للدولة الجزائرية، وتختص بالبحث عن النفط والغاز ومراحل الإنتاج والنقل والتحويل والتسويق.

وتحصي شركة سوناطراك الأم أكثر من 40 ألف موظف، ويصل العدد إلى أكثر من 130 ألفا إذا ما حُسبت الأعداد بجميع فروعها التي يفوق عددها 120، والتي تنتج أكثر من 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي 10.2 مليارات دولار، صعودا من 4.4 مليارات عام 2021.

وكان مجمع سوناطراك شهد خلال السنوات الأخيرة فضائح فساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.