مبيعات المركبات التجارية في الصين تقفز 18.3%

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنّعي المركبات، أن حجم مبيعات المركبات التجارية في الصين قفز بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى حوالى 2.94 مليون وحدة.

خلال هذه الفترة، ارتفعت مبيعات المركبات التجارية في السوق المحلية بنسبة 15.9% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 2.39 مليون وحدة، حسبما ذكرت اليوم السبت، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

في الوقت نفسه، صُدّر حوالي 549 ألف مركبة تجارية، بزيادة قدرها 30.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وعلى وجه التحديد، في الأرباع الثلاثة الأولى، زادت مبيعات مركبات الركاب والشاحنات بنسبة 22.4% و17.8% على أساس سنوي، على التوالي.

وتشير البيانات إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي وحده، بلغ إجمالي مبيعات المركبات التجارية في الصين 371 ألف وحدة، بزيادة سنوية قدرها 33.2% على أساس سنوي.