رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%، اليوم الخميس، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع 4 اقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة.

وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53% في سبتمبر/أيلول الماضي ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.

وفي تركيا أيضا، كشفت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع 479 مليون دولار إلى 22.55 مليار في الأسبوع المنتهي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتراجعت الاحتياطيات إلى -5.7 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 2 يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2002، إذ سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة قبل الانتخابات وانتعشت الاحتياطيات منذ ذلك الحين.