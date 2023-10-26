الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا تحقق أرباحا بـ3.2 مليارات دولار

حققت الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية والمجمدة في بلجيكا أرباحا تقارب 3 مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) مع استمرار دول الاتحاد الأوروبي في المساومة حول ما يجب فعله بهذه الأموال.

وحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ"، فإن نتائج مجموعة "يوروكلير" للخدمات المالية أظهرت أن الأصول المجمدة حققت 2.9 مليار يورو منذ وقت تجميدها وحتى الربع الثالث من هذا العام، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع.

ومن المرجح أن تعمل الأرقام الصادرة عن غرفة المقاصة التي يوجد مقرها في بلجيكا، على تكثيف المناقشة داخل الاتحاد الأوروبي حول مدى سرعة متابعة خطط تطبيق "ضريبة غير متوقعة" على الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة والاستفادة من هذه العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات توجد في الاتحاد الأوروبي، وأغلبها في "يوروكلير". بينما توجد مبالغ أصغر في ولايات قضائية أخرى تابعة لمجموعة السبع وفي أماكن أخرى.

وتدفع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي للمضي قدما بسرعة في تنفيذ بعض المقترحات على الرغم من تحذيرات بعض الدول الأعضاء والمخاوف في البنك المركزي الأوروبي، في وقت قالت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ستقدم خطة هذا الصيف.

ويعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي مناقشة الموضوع في قمة تستمر يومين تبدأ الخميس في بروكسل.

وجاء في مسودة بيان القمة الذي اطلعت عليه بلومبيرغ أن "هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم، بالتنسيق مع الشركاء، بشأن كيفية توجيه أي إيرادات غير عادية تحتفظ بها كيانات خاصة تنبع مباشرة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها، بما يتفق مع الالتزامات التعاقدية المعمول بها، وبما يتفق مع الاتحاد الأوروبي".

وأقرت الولايات المتحدة مفهوم "ضريبة المكاسب غير المتوقعة"، وقالت معظم دول مجموعة السبع إنه ينبغي عدم رفع الحظر عن الأصول المجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي أحدثتها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت بلجيكا إنها ستستثمر 1.7 مليار يورو العام المقبل لمساعدة أوكرانيا من خلال الاعتماد على عائدات الضرائب المحلية الخاصة بها من الأصول الروسية المجمدة.

وتحتفظ "يوروكلير" بالأرباح حتى يصبح الوضع أكثر وضوحا، وتشير في نتائجها إلى أن إدارة الأصول كلفت 34 مليون يورو.

وبدأت أطراف مختلفة في روسيا إجراءات قانونية للإفراج عن الأصول، معظمها في المحاكم الروسية، وجاء في بيانها "تدافع يوروكلير ضد جميع المطالبات القانونية ذات الصلة، وتعتزم الاستمرار في القيام بذلك ضد أي مطالبات أخرى من هذا النوع".

وفي السياق، وجد تحليل بلومبيرغ لسجلات المحكمة الروسية أكثر من 40 مطالبة، تستهدف أكثر من 200 مليار روبل (2.1 مليار دولار) من الأصول المجمدة.

ومن بين الشركات التي قدمت مطالبات شركة "بيرفايا مانجمينت و"سوفكوم بنك" و"روس بنك" و"سبير بنك".