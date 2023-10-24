تسارع خروج المستثمرين من الصناديق بإسرائيل مع تصاعد الصراع في غزة

تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم وسط اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جبهات أخرى.

وأفادت بيانات لشركة "ليبر" للخدمات المالية أن صندوق "آي شيرز إم إس سي آي إزرائيل" سجل صافي تخارج استثمارات بـ2.5 مليون دولار خلال الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي مما ترك له أصولا تبلغ 111.62 مليون دولار.

ووفق البيانات ذاتها انخفض الصندوق بـ13.8% خلال الفترة نفسها.

وقال رئيس أسهم الأسواق الناشئة في "ألاينس بيرنستين" سامي سوزوكي إن "السوق لا تحب عدم اليقين… ومن الواضح أن هناك كثيرا من عدم اليقين حاليا".

وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على قطاع غزة أمس الاثنين، واشتبك جنودها أيضا مع عناصر حماس في عمليات توغل في القطاع، في حين قصفت طائرات إسرائيلية أيضا مواقع في جنوب لبنان.

وقال ستيفن شونفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة ماركت فيكتور إنديكسيز -الذي أنشأ مؤشر صندوق "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" البالغ قيمته 78.4 مليون دولار- إن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في إسرائيل كان أقل من معظم نظيراتها قبل هجوم حركة حماس.

واستدرك "لكن الأداء تدهور منذئذ، بسبب انخفاض سوق الأسهم والتراجع الكبير في قيمة الشيكل الإسرائيلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".





ويواصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، في السابع من الشهر الجاري.

وانخفض سعر صرف الشيكل إلى أكثر من 4 شيكلات مقابل الدولار ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من 8 سنوات.

ولم تفلح جهود البنك المركزي بإعلانه في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن ضخ ما يصل إلى 30 مليار دولار في الأسواق المحلية لحماية الشيكل.

وسجل صندوق "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" -الذي يرصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية- خروج 1.9 مليون دولار من التدفقات الصافية، حيث انخفض 9% في الفترة نفسها.

كما سجل صندوق "إيه آر كيه إزرائيل إينوفيتيف" -البالغ قيمته 75.4 مليون دولار- تخارج 7.2 ملايين دولار خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تراجع 12.3% في الفترة الزمنية ذاتها.

وفي وقت سابق وبعد أسبوع من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها الحالية مع حماس، بنحو 7 مليارات دولار.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استشهد جراءها نحو 5087 فلسطينيا، بينهم نحو 2055 طفلا وأكثر من 1119سيدة، كما أصيب نحو 15 ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع.