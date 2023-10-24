رئيس البنك الدولي: العالم في وضع أكثر خطورة بسبب الصراع بالشرق الأوسط

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الثلاثاء، إن "العالم في وضع أكثر خطورة" وإنه ليس كالمعتاد نتيجة للصراع بالشرق الأوسط.

وأضاف -خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار- أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، محذرا من أن تلك المخاطر "تميل إلى التحرك" بسرعة، لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.

وقال "لقد تجاوز (عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) 5% لفترة وجيزة أمس، وهذه مناطق لم نرها"، وتابع "كم أمامنا من الوقت قبل الوباء المقبل؟".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، أمس الاثنين، فوق 5% للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2007، لكنها تراجعت بشكل حاد في وقت لاحق، وفق تقرير لرويترز.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استشهد جراءها نحو 5800 فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري.

من جهته، أفاد جابرييل مخلوف -أحد صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي- اليوم الثلاثاء بأن زملاءه في البنك يراقبون عن كثب تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط.

وقال مخلوف -بعد اجتماع في نيقوسيا مع وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس- "وجهة نظري في هذا الأمر هي أنه من السابق لأوانه معرفة التداعيات". وأضاف "نراقب التطورات عن كثب لأنه لا بد أن تكون لها آثار اقتصادية علينا إلى حد ما".