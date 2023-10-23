باكستان: ضخ الاستثمارات الصينية سيحفز الاقتصاد

اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر أن الاستثمارات الصينية المتوقع ضخها في البلاد بموجب مذكرات التفاهم الـ20 التي تم توقيعها مؤخرا بين الجانبين من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي في باكستان.

وقال كاكر في مؤتمر صحفي -اليوم الاثنين- في إسلام آباد بشأن زيارته الأخيرة للصين، إنه تم توقيع 20 مذكرة تفاهم، وأعرب عن أمله في أن تضمن الحكومة المقبلة اتساق السياسة.

وزار كاكر -يرافقه وفد من الوزراء ورجال الأعمال- الصين خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لحضور منتدى الحزام والطريق، وعقد أيضا اجتماعات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والقيادات الصينية.

وخلال الزيارة، وقع الجانبان 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق ومجالات البنية التحتية والتعدين والصناعة والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والصحة والتعاون الفضائي والاقتصاد الرقمي والتعاون الإنمائي وتصدير المنتجات الزراعية إلى الصين.

وقال كاكر إن مذكرات التفاهم لا تزال في مرحلة التخطيط وإنه سيسبق تنفيذ تلك المذكرات عمليات تقييم للإمكانات واحتياجات السوق وتأثيرها على الصادرات.

وأضاف أن هناك لجنة مخصصة في مكتبه ستقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والانخراطات الأخرى مع الصين لتمهيد الطريق لتنفيذها.

وفي معرض إشارته إلى تفاعله مع قادة الأعمال الصينيين، قال كاكر إنه في إطار المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ستتمكن كيانات القطاع الخاص الصيني من الاستثمار في قطاعات الزراعة والتعدين وغيرها من القطاعات في باكستان.