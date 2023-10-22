هيونداي تعتزم بناء مصنع سيارات بالسعودية

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول -اليوم الأحد- إن مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وافقت على بناء مصنع للسيارات في السعودية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وكان يون يتحدث في الرياض حيث وقع صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي الاتفاق.

وذكرت وزارة الصناعة بكوريا الجنوبية في بيان أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستبلغ 50 ألف سيارة تعمل بالكهرباء والغاز وسيكون هذا أول مصنع سيارات كوري جنوبي في الشرق الأوسط.

وتشرع مجموعة هيونداي موتور -ثالث أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات- في بناء مصنع بالسعودية، بينما تحاول تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط وتهدف إلى إنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030.

وقال يون إن أولى السيارات من خط الإنتاج ستطرح في 2026. ولم يكن هناك تفاصيل محددة عن موقع المصنع أو النماذج التي ستصنع هناك.

وزار يون السعودية حيث التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووقعت السعودية وكوريا الجنوبية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون اليوم الأحد، خلال زيارة يون سوك يول الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، مجالات الشراكة الإستراتيجية، والطاقة، و قطاعات أخرى.

وعقدت اليوم الأحد بالرياض أعمال منتدى الاستثمار السعودي-الكوري، وجرى خلال المنتدى توقيع 52 مذكرة تفاهم في مجالات التطوير العقاري والسيارات والمياه، والنقل والسياحة والطاقة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والتقنية والبنية التحتية والأمن السيبراني.

وكانت وكالة يونهاب للأنباء نقلت أن كوريا الجنوبية والسعودية ستوقعان على عشرات الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار.