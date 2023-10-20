قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم في المملكة -استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين- استقر عند 4.9% على أساس سنوي سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 5% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الغذاء -وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب- 9.9% على أساس سنوي، في حين زادت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8%.

وبلغ التضخم الأساسي -الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة- 4.6% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح توقعت أن يتراجع التضخم في البلاد ليقترب من مستواه الطبيعي عند 2% عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التضخم شهد تباطؤا منذ الذروة التي سجلها في فبراير/شباط 2023، إذ بلغ 10.1% قبل أن يعود إلى 5% أغسطس/آب الماضي.

وقالت الوزيرة "من أجل الحفاظ على هذا الاتجاه النزولي للتضخم ومنع حدوث أي صدمة لإمدادات المنتجات الغذائية على وجه الخصوص، يعمل المغرب على معالجة مسألة الأمن الغذائي بشكل أفضل".