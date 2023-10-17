قناة السويس ترفع رسوم العبور 15% اعتبارا من 2024

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر زيادة رسوم العبور العادية عبر الممر المائي بنسبة 15% اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت الهيئة -في منشور عبر موقعها على الإنترنت- إن زيادة رسوم العبور العادية ستشمل ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، بالإضافة إلى سفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة.

كما أعلنت الهيئة عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من "سفن البضائع الصب الجافة وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة والسفن الأخرى".

وسيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمالي غربي أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المذكورة.

أهمية قناة السويس

وتعد قناة السويس واحدا من أكثر الممرات المائية نشاطا في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، إذ حققت دخلا بلغ 2.54 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 وحده، وسط توقعات بأن يبلغ 10.3 مليارات دولار بنهاية عام 2023.

وحسب بيانات هيئة قناة السويس، زادت أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% في العام المالي 2022-2023، لتبلغ 26 ألف سفينة.

وزادت الإيرادات الكلية لقناة السويس بنسبة 34.7% في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2023 إلى 9.4 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في العام المالي السابق.