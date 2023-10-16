توقيف رئيس سابق لبنك الصين بتهمة الفساد

أوقفت السلطات الصينية الرئيس السابق لبنك الصين المملوك للدولة للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن النيابة العامة العليا "اتخذت قرارا باعتقال ليو ليانغ للاشتباه في تلقيه رشاوى ومنح قروض بشكل غير قانوني".

وأضافت الوكالة أن ملفه "أحيل إلى النيابة العامة للنظر فيه وملاحقته (…) وهو قيد النظر حاليا".

وأفاد بنك الصين المملوك للدولة، فبراير/شباط الماضي، بأن ليو ليانغ (62 عاما) ترك منصبه رئيسا للبنك وتم عزله من منصبه كمسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت وكالة مكافحة الفساد الصينية مارس/آذار الماضي إن ليو يخضع للتحقيق بسبب "انتهاكات خطيرة مزعومة للانضباط والقانون".

ومنذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلطة عام 2012، يقود حملة صارمة على الفساد بين المسؤولين.