اقتصاد|الصين

توقيف رئيس سابق لبنك الصين بتهمة الفساد

(FILE) A file picture dated 26 August 2015 of a clerk counting Renminbi banknotes in a bank outlet in Huaibei, Anhui province, China. The International Monetary Fund (IMF) on 30 November 2015 announced it is adding China's renminbi, or Yuan, to the currencies that the Washington-based crisis lender uses as a measure of value, alongside the dollar, euro, yen and pound sterling. EPA/WOO HE CHINA OUT *** Local Caption *** 52146007
الصين قادت حملة واسعة على الفساد بين المسؤولين منذ عام 2012 (الأوروبية)
16/10/2023

أوقفت السلطات الصينية الرئيس السابق لبنك الصين المملوك للدولة للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن النيابة العامة العليا "اتخذت قرارا باعتقال ليو ليانغ للاشتباه في تلقيه رشاوى ومنح قروض بشكل غير قانوني".

وأضافت الوكالة أن ملفه "أحيل إلى النيابة العامة للنظر فيه وملاحقته (…) وهو قيد النظر حاليا".

وأفاد بنك الصين المملوك للدولة، فبراير/شباط الماضي، بأن ليو ليانغ (62 عاما) ترك منصبه رئيسا للبنك وتم عزله من منصبه كمسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت وكالة مكافحة الفساد الصينية مارس/آذار الماضي إن ليو يخضع للتحقيق بسبب "انتهاكات خطيرة مزعومة للانضباط والقانون".

ومنذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلطة عام 2012، يقود حملة صارمة على الفساد بين المسؤولين.

المصدر : الفرنسية