تراجع بنسبة 43.5% في مبيعات المنازل للأجانب بتركيا

تراجعت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 43.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية.

وخلال الشهر الماضي، انخفضت مبيعات المنازل في تركيا للأجانب بنسبة 42%، مقارنة مع مبيعات سبتمبر/أيلول 2022.

وبلغ عدد المنازل التي بيعت للأجانب الشهر الماضي في تركيا 2930 منزلا.

وأشارت معطيات هيئة الإحصاء التركية إلى أن الروس جاؤوا في المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال سبتمبر/أيلول الماضي بشرائهم 722 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ327، ثم العراقيون بـ191 منزلا.

وكان العام 2022 قد شهد زيادة في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 15.2% مقارنة بالعام الذي سبقه.

واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا في العام الماضي، تلاهم الإيرانيون بـ8223، فالعراقيون بـ6241 عقارا.