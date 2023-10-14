بنوك وشركات تكنولوجيا أميركية تقدم الملايين دعما لإسرائيل

مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة بالقصف المكثف ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي بقيادة كتائب القسام، بادرت بنوك أميركية وشركات تكنولوجيا كبرى بإطلاق حملات لجمع الأموال دعما لإسرائيل.

وتسارعت الجهود لجمع التبرعات لإسرائيل. وساهم مليارديرات وأعضاء من الجالية اليهودية الأميركية والكندية بملايين الدولارات والمعدات والملابس العسكرية والمواد الغذائية.

وقالت مجموعة "يو بي إس" في مذكرة الخميس الماضي للموظفين إنها ستقدم تبرعات بقيمة 5 ملايين دولار مماثلة لتبرعات من الموظفين والعملاء، وستعمل على توسيع شبكة شركائها للمساعدة في إعادة توطين العائلات الإسرائيلية النازحة.

كما أعلنت مجموعة "جيفريز" أمس الجمعة جمعها 13 مليون دولار من العملاء والشركاء والموظفين للجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات الإنسانية لإسرائيل. وشملت المساهمات مليوني دولار من مايكل بلومبيرغ رئيس بلدية نيويورك سابقا والمؤسس المشارك لشركة "بلومبيرغ إل بي" للخدمات الإعلامية.

وتعهدت مجموعة "غولدمان ساكس" كذلك بمساعدة تبلغ مليوني دولار وقالت إنها ستقدم مبلغا مماثلا لما يتبرع به الموظفون.

وقالت شركة دلتا إيرلاينز -التي أوقفت الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى نهاية الشهر- إنها ستتبرع بمليون دولار للصليب الأحمر الأميركي لتقديم المساعدة لإسرائيل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" تشيس جيمي ديمون "أود أن أعبر عن مدى الحزن العميق الذي نشعر به جميعا إزاء الهجمات المروعة الأخيرة على إسرائيل". وحذر من أن الحرب في أوكرانيا والهجمات على إسرائيل يمكن أن تكون لهما "تأثيرات طويلة المدى على أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقات الجيوسياسية".

شركات التكنولوجيا

كما أصدر رؤساء شركات تكنولوجيا كبرى بيانات مختلفة، فاعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "هيوليت باكارد" أن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل السبت الماضي "ليس له مبرر ولا عذر".

ووصف أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الهجوم بأنه "صادم ومن المؤلم حدوثه". وقالت أمازون إن لديها خطة طوارئ لإبقاء خدمات أمازون ويب متاحة للعملاء في إسرائيل.

وذكرت شركة "ميتا بلاتفورمز" لمنصات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة إنها تتخذ خطوات لإزالة محتوى يتضمن إشادات ودعما كبيرا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من منصاتها.

وقال الرئيس التنفيذي لألفابت الشركة الأم لغوغل ساندر بيتشاي "من المهم توبيخ ومناهضة معاداة السامية في هذه اللحظة الرهيبة".

كما قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه "شعر بحزن شديد بسبب الهجمات المروعة على إسرائيل"، حيث يعمل لدى الشركة ما يقرب من 3 آلاف موظف.