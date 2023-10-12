الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

وسّع الذهب مكاسبه اليوم الخميس ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قبل نشر بيانات تضخم أميركية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1881 دولارا للأوقية (الأونصة) في تعاملات وسط النهار، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يزيد من مكاسبه لاحقا. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1894 دولارا.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في "سي إم سي ماركتس"، إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات والنبرة الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسؤولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذ آمن.

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي للمركزي الأميركي أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأميركي دفع صناع السياسات إلى تبني موقف حذر جديد، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية الأميركية هذا الأسبوع.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، الذي يتوقع أن يظهر اعتدال التضخم الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.16 دولارا للأوقية.

صعد البلاتين 0.2% إلى 886.68 دولارا.

تراجع البلاديون 0.2% إلى 1165.17 دولارا.

وفي التعاملات الصباحية لم يطرأ تغير يذكر على الدولار، لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة- عند 105.64 نقاط، ليظل قرب 105.55 نقاط -وهو أدنى مستوى له منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي- وقد لامسه أمس الأربعاء.

كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 2.4 نقطة أساس إلى 4.573%. وبلغت أعلى مستوياتها منذ 2007 الأسبوع الماضي عند 4.887%.