زيم الإسرائيلية للشحن: انقطاع الخدمة قد يحدث بعد إخطار قصير

نقلت وكالة رويترز عن شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) اليوم الأربعاء تصريحات تؤكد أن العمليات والخدمات للموانئ الإسرائيلية مستمرة دون انقطاع، رغم أن احتمال انقطاع الخدمة قد يحدث بعد إخطار قصير المدة.

وقالت الشركة -التي تنفذ نحو 90% من عملياتها خارج إسرائيل- هذا الأسبوع إنها عرضت ناقلاتها لتلبية الاحتياجات الوطنية للبلاد.

وأضافت شركة الشحن "قد يحدث انقطاع في الخدمة، بعد إخطار قصير المدة، نتيجة لقواعد السلامة التي تمليها السلطات الإسرائيلية".

وكبدت عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال السبت الماضي- الاقتصاد الإسرائيلي خسائر شملت أسواق المال وقطاع الطاقة وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى على الملاحتين الجوية والبحرية، في وقت يتوقع محللون تأثيرات أخرى مع توسع العمليات.

وكانت شركة شيفرون قد أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) البحري بين إسرائيل ومصر، بينما تقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

والاثنين الماضي أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية تعليق الإنتاج مؤقتا من حقل غاز "تمار"، كما قالت مصادر ملاحية وتجارية إن ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في إسرائيل أُغلقا.

وأغلقت مجموعة شركات "إنديتكس" الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعة لها في إسرائيل.

ومنذ السبت، توالى إعلان شركات الطيران من أستراليا وحتى الولايات المتحدة، تعليق رحلاتها حفاظا على سلامة الركاب، وإلى حين عودة الاستقرار للأجواء. وتشهد حركة السفر في مطار "بن غوريون" الدولي بمدينة تل أبيب حالة فوضى، بعد إلغاء رحلات وتأجيل أخرى سواء القادمة أو المغادرة.

وخلّفت الحرب بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية نحو 1200 قتيل حتى الآن في صفوف الاحتلال، وأكثر من 1000 شهيد في صفوف الفلسطينيين.