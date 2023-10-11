إسرائيل تطلق حملة سندات لجمع المال لمواجهة "طوفان الأقصى"

أطلقت إسرائيل حملة "سندات الشتات" يوم الثلاثاء لجمع الأموال على خلفية معركتها مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وفق ما أظهرت تدوينات على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بـ"سندات إسرائيل"، وهي أداة للاقتراض.

وجاء في تدوينات على مواقع "لينكد إن" و"إنستغرام" و"إكس" (تويتر سابقا): أطلق موقع "سندات إسرائيل" حملة دولية لجمع الأموال لصالح الدولة اليهودية، وهي في حالة حرب، وأضاف "استثمروا في سندات إسرائيل لإمداد الأمة بالموارد المالية في أحلك ساعاتها".

وجاء على موقع "سندات إسرائيل" على الإنترنت أن لديه سندات بقيمة 5.4 مليارات دولار مستحقة في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما يمثل نحو 12% من الدين الحكومي الخارجي للبلاد.

وقالت رويترز إن ممثلي وسائل الإعلام لشركة التنمية لإسرائيل -وهي الذراع الأميركية لسندات إسرائيل- لم يردوا على الفور على طلبها للتعليق.

وكانت المقاومة الفلسطينية بغزة أطلقت فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين ردت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.

وكبّدت عملية "طوفان الأقصى" الاقتصاد الإسرائيلي خسائر شملت أسواق المال وقطاع الطاقة وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى على القطاعين الجوي والبحري، في وقت يتوقع فيه محللون تأثيرات أخرى مع توسّع العمليات.