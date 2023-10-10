شركة عالمية تغلق 84 متجرا لها في إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"

أغلقت مجموعة شركات "إنديتكس" الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعة لها في إسرائيل، بسبب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وما تبعها من قصف واعتداءات إسرائيلية على غزة.

وتملك "إنديتكس" علامات تجارية بارزة من قبيل متاجر "زارا" و"بول آند بير" و"ماسيمو دوتي" و"بيرشكا".

وقالت الشركة إنها أبلغت عملاءها بإغلاق المتاجر عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بعلاماتها التجارية.

وجاء في الرسالة -التي يمكن قراءتها على المواقع الإلكترونية لتلك العلامات التجارية المختلفة- "ستظل متاجرنا مغلقة مؤقتا، وسيتم تمديد فترة آجال إرجاع البضائع المشتراة لمدة 30 يوما من تاريخ إعادة فتح المتاجر".

ولدى مجموعة "إنديتكس" 84 متجرا لجميع العلامات التجارية للشركة، باستثناء علامة "أويشو".

من جهة أخرى، حذرت سلسلة متاجر "إتش آند إم" السويدية -التي تمتلك 20 متجرا في إسرائيل- عملاءها من أنه "بسبب الوضع الراهن، قد يكون هناك تأخير في مواعيد التسليم" بالنسبة لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال خلفت مئات القتلى والخسائر الاقتصادية، بينما ردت القوات الإسرائيلية بقصف مكثف على غزة خلف مئات الشهداء.

إغلاقات أخرى

كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت أمس الاثنين تعليق الإنتاج مؤقتا من حقل غاز "تمار"، وأوضحت أنها ستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها.

كما قالت مصادر ملاحية وتجارية الاثنين إن ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في إسرائيل أُغلقا في أعقاب الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية.

وكبدت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بعدد من القطاعات المالية والإنتاجية، بجانب تراجع الشيكل وبورصة تل أبيب.