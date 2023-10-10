إنفوغراف.. خسائر أولية لاقتصاد إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"

كبّدت عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال السبت الماضي- الاقتصاد الإسرائيلي خسائر شملت أسواق المال و قطاع الطاقة وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى على الملاحتين الجوية والبحرية، في وقت يتوقع محللون تأثيرات أخرى مع توسع العمليات.

وخلّفت الحرب بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، نحو 1000 قتيل حتى الآن في صفوف الاحتلال، ومئات الشهداء في صفوف الفلسطينيين.

في هذا "الإنفوغراف" نستعرض التداعيات الاقتصادية الأولية لعملية " طوفان الأقصى" على إسرائيل.