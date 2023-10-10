اقتصاد|فلسطين

إنفوغراف.. خسائر أولية لاقتصاد إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"

طوفان الأقصى خسائر اقتصاد إسرائيل في أرقام
10/10/2023

كبّدت عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال السبت الماضي- الاقتصاد الإسرائيلي خسائر  شملت أسواق المال و قطاع الطاقة وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى على الملاحتين الجوية والبحرية، في وقت يتوقع محللون تأثيرات أخرى مع توسع العمليات.

وخلّفت الحرب بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، نحو 1000 قتيل حتى الآن في صفوف الاحتلال، ومئات الشهداء في صفوف الفلسطينيين.

في هذا "الإنفوغراف" نستعرض التداعيات الاقتصادية الأولية لعملية " طوفان الأقصى" على إسرائيل.

طوفان الأقصى خسائر اقتصاد إسرائيل في أرقام

المصدر : الجزيرة