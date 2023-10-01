بعد تراجع لـ4 شهور ارتفاع طفيف بأسعار المنازل في الصين

أظهر مسح ارتفاع أسعار المنازل الجديدة في الصين بشكل طفيف خلال سبتمبر/أيلول الماضي، منهيا بذلك تراجعا استمر 4 أشهر متتالية.

وكانت الحكومة الصينية أقرت أخيرا إجراءات لتعزيز قطاع العقار الذي يواجه صعوبات وشحا في السيولة، عبر تخفيف قيود الاقتراض العقاري في بعض المدن.

وأظهر مسح أجرته شركة "تشاينا إندكس أكاديمي" للأبحاث العقارية، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.05% في المتوسط مقارنة بالشهر الماضي بعد انخفاضها منذ مايو/أيار الماضي، وتراجعت أسعار المنازل الجديدة في 30 مدينة فقط من أصل 100 مدينة شملها المسح.

وقالت الشركة في تقرير إن هذه هي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، ويرجع ذلك بالأساس إلى إطلاق المطورين مشاريع سكنية متميزة جديدة.

وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، مما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.

يُذكر أن اثنتين من كبريات شركات التطوير العقاري في الصين، هما "كنتري غاردن" و"إيفرغراند"، تخلفتا عن سداد بعض السندات المستحقة منذ بدء الأزمة التي اندلعت عام 2021.