بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع، وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في 6 أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.

وتقدّم الروبل 1.4% أمام الدولار بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليصل إلى 71.08.

وارتفعت العملة الروسية 0.2% أمام اليورو إلى 76.01، واستقرت أمام اليوان الصيني عند 10.44 في موسكو.

وتعاني العملة الروسية تحت وطأة توقعات بأن تحد عقوبات تستهدف النفط والغاز الروسيين من عائدات التصدير.

وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر17% من قيمته مقابل الدولار منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي، وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.