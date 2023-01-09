ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود، مما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي، مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 1.2% إلى 79.47 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.67 دولارا للبرميل، بزيادة 90 سنتا أو 1.2%.

وتراجع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 8% الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط أسبوعي لهما بداية سنة جديدة منذ 2016.

تقول تينا تنغ المحللة لدى شركة "سي إم سي ماركتس" للاستشارات المالية إن "العقود الآجلة للنفط الخام شهدت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهر بسبب مخاوف الركود، لأن أسعار النفط ترتبط بشكل إيجابي بالتضخم منذ عام 2022 رغم أن إعادة فتح الصين قد تمنع الانخفاض في المدى القريب".

وفتحت الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- حدودها السبت لأول مرة منذ 3 سنوات، مما عزز توقعات طلبها على وقود النقل.

ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات محليا إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة، أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي، مستعيدة 70% من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.

لكن ما زالت هناك مخاوف من أن يؤدي هذا التدفق الهائل للمسافرين إلى زيادة أخرى في إصابات "كوفيد-19" والحد من التعافي في النشاط الاقتصادي الصيني.





استقرار سعر الدولار

استقر سعر الدولار نسبيا اليوم بعد أن استوعب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، وأثارت آمالا بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي بالولايات المتحدة إلى 223 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين جاء ارتفاع متوسط الدخل (0.3%) أقل من 0.4% المسجل الشهر السابق.

كما كانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات بالولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف العام، وسط ضعف الطلب.

وأدى هذا إلى انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء الدولار الأميركي مقابل 6 عملات رئيسية- 1.15% يوم الجمعة.

واليوم، هبط المؤشر 0.3% ليبلغ 103.34 نقاط، في حين كان قد حقق زيادة بـ8% عام 2022.

الدولار مقابل العملات الرئيسية

ارتفع الين الياباني 0.2% إلى 131.8 للدولار الواحد.

سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.2146 دولار بارتفاع 0.44% خلال اليوم، بعد أن ارتفع 1.5% الجمعة.

زاد اليورو 0.31% إلى 1.0678 دولار بعد أن أغلق مرتفعاً 1.17% الجمعة.

ارتفع الدولار الأسترالي 0.78% مقابل العملة الأميركية إلى 0.69 دولار.

ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.635 دولار.





الذهب يكسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر مدعومة بهبوط نسبي للدولار، وبآمال أن يبطئ المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقد ارتفع سعر المعدن النفيس 0.2% إلى 1868.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1873.80 دولارا.

ويجعل انخفاض الدولار الذهبَ أرخص للمشترين بالخارج، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس كوسيلة للتحوط من التضخم، ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.