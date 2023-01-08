قطر.. الاحتياطيات الدولية والسيولة ترتفع إلى 230 مليار ريال

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتتجاوز 230 مليار ريال (63 مليار دولار) مقارنة بـ 209.9 مليارات ريال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت نموا شهريا بنسبة 2.7% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الأول 2022.

وأظهرت الأرقام الصادرة -عن مصرف قطر المركزي- أمس ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة نمو 12.4% مقارنة مع 153.103 مليار ريال الفترة ذاتها من العام 2021، في حين سجلت نموا شهريا بنسبة 3.6% مدفوعة بقفزة في أرصدة "المركزي" من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، مقتنيات الذهب، ودائع حقوق السحب الخاصة، حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية، موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية.