أعلنت شركة قطر للطاقة عن قرار الاستثمار النهائي في مشروع "راس لفان" للبتروكيميائيات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة "راس لفان" الصناعية بتكلفة تبلغ حوالي 6 مليارات دولار بالشراكة مع شركة "شيفرون فيليبس" (Chevron Phillips) للكيميائيات، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026.

وبموجب الاتفاقية -التي وقّعها في الدوحة كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي و"بروس تشين" االرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون فيليبس" للكيميائيات- أسس الجانبان شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لقطر للطاقة و30% لشركة "شيفرون فيليبس" للكيميائيات، وفق بيان الشركة.

كما أعلنت قطر للطاقة إرساء عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع الإيثيلين على شركة "إس سي جيه في" (SCJV)، وهي مشروع مشترك بين الشركة الكورية سامسونغ للهندسة وشركة "سي تي سي آي" (CTCI) التايوانية، وإرساء عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع البولي إيثيلين على شركة "مير تكنيمونت" (Maire Tecnimont) الإيطالية، بينما تم إرساء عقد الأتمتة الرئيسي على شركة "إيمرسون" (Emerson) الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد الكعبي إن الاستثمار في "راس لفان" هو الأكبر للشركة في قطاع البتروكيميائيات في قطر على الإطلاق، وأضاف أن "قطر للطاقة" دخلت في مشروع مشترك مع "شيفرون فيليبس" الأميركية للبتروكيميائيات بشأن المجمع.

وأشار إلى أن منتجات المجمع ستسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد من البلاستيك والبتروكيميائيات، وأن إجمالي إنتاج قطر سيرتفع إلى نحو 14 مليون طن سنويا من البتروكيميائيات.

وأضاف الكعبي "لا شك أن هذا الاستثمار الكبير في مدينة راس لفان الصناعية يمثل علامة فارقة في إستراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيميائيات، وسيعزز مكانتنا المتكاملة كلاعب عالمي رئيسي في مجالات التنقيب والاستكشاف، والغاز الطبيعي المسال، والصناعات البتروكيميائية، كما سيتم تعزيز مكانتنا بشكل أكبر عند تشغيل مشروع البتروكيميائيات العالمي الجديد في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة الأميركية"، وفق بيان للشركة.

#قطر_للطاقة توقع مع شركة #شيفرون_فيليبس للكيماويات اتفاقيات لإنشاء مجمع راس لفان للبتروكيماويات بتكلفة تصل 6 مليارات دولار#قنا pic.twitter.com/MyiQeJFyWp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 8, 2023

ويتكون هذا "المشروع العالمي" من:

وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم.

خطان لإنتاج "البولي إيثيلين عالي الكثافة" (HDPE) بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا.

يذكر أن هذا القرار يأتي بعد أقل من شهرين من إعلان قطر للطاقة وشيفرون فيليبس قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء "مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات" (Golden Triangle Polymers plant) في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية بتكلفة تبلغ حوالي 8.5 مليارات دولار.