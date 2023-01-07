أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين -وهي الأكبر في العالم- 11 مليار دولار لتبلغ 3.128 تريليونات دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليونات دولار التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين و3.117 تريليونات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأرجعت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين -التي أصدرت البيانات- زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وقالت إن من المتوقع أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي بالصين مستقرة بشكل عام، حيث "يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانات هائلة وحيوية كبيرة، وظلت الأسس التي تدعم نموه الطويل الأجل قوية".

وارتفع اليوان 2.8% مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في وقت انخفض فيه الدولار الشهر الماضي 2.3% مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى.

وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر/كانون الأول مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول مقابل 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعد انخفاضه 7.9% مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.