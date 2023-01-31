بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال العام المنصرم ما يناهز 46.28 مليار دولار، وفق أحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البيانات الرسمية أن عائدات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضي 53.4% مقارنة بعائدات 2021، مع تراجع آثار وباء كورونا ومع تداعيات الحرب التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أنه في الربع الأخير من العام الماضي، قفزت عائدات السياحة 22.2% لتصل إلى 11.37 مليار دولار، وبينت المعطيات أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 89 دولارا.

يُذكر أن قطاع السياحة في تركيا سجل ارتفاعا قياسيا سابقا في العائدات بلغ 34.5 مليار دولار عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

وتستهدف تركيا -حسب خبراء- استقطاب 53 مليون سائح العام الحالي، مقابل توقعات بـ 47 مليون سائح عام 2022.