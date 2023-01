أثارت الطفرة الجديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي أحدثتها شركة "أوبن إيه آي" (Open AI) بإطلاقها روبوت المحادثة "شات جي بي تي" (ChatGPT) جدلًا بشأن المنافع الاقتصادية لهذه التقنية الجديدة في قطاع الأعمال، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على سوق العمل.

فقد تستفيد العديد من الوظائف من هذا الذكاء الاصطناعي مثل خدمة العملاء من خلال التواصل معهم وحل مشكلاتهم، والبرمجة بكل أنواعها، وقطاع الإعلانات، وأعمال السكرتارية.

ولكن في المقابل، تشير توقعات مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يستحوذ على وظائف يعمل بها نحو مليار شخص على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

وحسب مجلة "فوربس"، قد يؤدي هذا الأمر إلى إلغاء نحو 375 مليون وظيفة.

ويبدو أن شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) فطنت لمستقبل الذكاء الاصطناعي فقررت تعزيز شراكتها مع "أوبن إيه آي" بضخ استثمارات في هذه الشركة تقدر بـ10 مليارات دولار.

ويأتي ذلك بينما باتت إيرادات شركة "غوغل" (Google) -التي قدرت بـ257 مليار دولار في عام 2021- مهددة بسبب إمكانية أن يصبح "شات جي بي تي" بديلا لمحركات البحث.

وأثار روبوت المحادثة "شات جي بي تي" تخوفات كبيرة بين رواد منصات التواصل بشأن مستقبل الوظائف والاقتصاد.

واعتبر معلقون أن أغلب الوظائف الروتينية ستكون مهددة وسيفقد أصحابها أعمالهم بسهولة، ومعها كذلك بعض الوظائف الإبداعية مثل الكتابة والتصميم، التي أظهر الذكاء الصناعي تفوقًا كبيرًا فيها حتى الآن، وفق ما ذكرت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة.

وأفاد مختصون بأن سيطرة الذكاء الصناعي على الوظائف باتت وشيكة، حيث يتطور باستمرار وستتحسن قدراته تدريجيًّا حتى يكون قادرًا على القيام بتلك الوظائف من دون أخطاء تذكر.

وأقرّ كثيرون بقدرة الذكاء الصناعي على استبدال الوظائف العادية، لكن قدرته على استبدال الوظائف الإبداعية أثارت انقسامًا واسعًا عبر المنصات، حيث جادل البعض بأن الإبداع البشري لا يمكن استبداله مهما تقدم الذكاء الصناعي.

وكتب أحد المصممين أنه يعتقد أن الذكاء الصناعي سيستحوذ على أعمال أصحاب المهارة المنخفضة في التصميم، لكنه لن يتجاوز هذا المستوى، وسيبقى المستوى الأعلى تحت سيطرة المصممين المحترفين، ومن الممكن استغلاله فقط لمساعدتهم ببعض المهام.

وعلقت المختصة بالتسويق الإلكتروني جانيت ماتشوكا -في تغريدة لها- أنه رغم احتمال أتمتة بعض الوظائف بواسطة الذكاء الصناعي، فإنه سيصنع فرصًا إضافية في مجالات مختلفة، وربما يغير فقط من طبيعة بعض الوظائف ويحتاج العاملون فيها فقط إلى التكيّف على طريقة جديدة.

I've had a heated exchange with my friends on whether AI will spell doom to jobs and these are the takeaways. 😅

1. AI may automate certain jobs, but it will also create new opportunities. The impact on employment will be complex.

— Janet Machuka (@janetmachuka_) January 20, 2023