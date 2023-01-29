اقتصاد|قطر

قطر.. 28 مليار ريال فائض الميزان التجاري في ديسمبر

ميناء حمد المصدر: مواني قطر
قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 38.3 مليار ريال خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي (مواني قطر)
29/1/2023-|آخر تحديث: 29/1/202302:02 PM (مكة المكرمة)

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر -والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي فائضا قدر بـ28.2 مليار ريال (نحو 7.75 مليارات دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ10% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، كما زاد بواقع 7.6% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 38.3 مليار ريال خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بارتفاع 7.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

كما ارتفعت قيمة الواردات لتصل إلى نحو 10.1 مليارات ريال بارتفاع نسبته 1.4% خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر:

  • احتلت الصين الصدارة بقيمة 8.4 مليارات ريال تقريبا، وبنسبة 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية.
  • تليها الهند بقيمة 4.2 مليارات ريال، وبنسبة 11% من إجمالي قيمة الصادرات.
  • ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليارات ريال تقريبا بنسبة 10.2%.

وعلى مستوى الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية:

  • احتلت الولايات المتحدة الأميركية الصدارة بقيمة ملياري ريال تقريبا، وبنسبة 19.7% من إجمالي قيمة الواردات.
  • ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 14.3%.
  • تليها إيطاليا بقيمة 900 مليون ريال بنسبة 9%.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)