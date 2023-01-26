يعتقد خبراء أن الدولار دخل في فترة انخفاض دوري مقابل معظم العملات الأجنبية الرئيسية في ظل توقعات بأن تزداد الاتجاهات الاقتصادية الأميركية سوءا

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 8 أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الخميس، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأميركية إلى إذكاء مخاوف الركود في ظل ترقب المستثمرين اجتماعات البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية- قليلا إلى 101.65 نقطة بعد انخفاضه إلى 101.52 نقطة في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى له في 8 أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51 نقطة.

وكان التداول ضعيفا بسبب عطلة رسمية في أستراليا واستمرار الاحتفال بالعام القمري الجديد في بعض أجزاء من آسيا.

وأدى تراجع الأرباح والتوقعات المتشائمة من الشركات الأميركية وسلسلة من عمليات تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها مجلس الاحتياطي الفدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.

وقال خبراء اقتصاد في شركة الخدمات المالية "ويلز فارغو" إنه "نظرا لأن الاحتياطي الفدرالي لم يعد هو من يقود رفع أسعار الفائدة، وفي ظل توقعات بأن تزداد الاتجاهات الاقتصادية الأميركية سوءا فإننا نعتقد الآن أن الدولار قد دخل في فترة انخفاض دوري مقابل معظم العملات الأجنبية".

وستبدأ لجنة السياسات في "المركزي الأميركي" اجتماعات لمدة يومين الأسبوع المقبل، وتوقعت الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو معدل أقل مما أعلن في العام الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس.





توقعات برفع أسعار الفائدة

في غضون ذلك، تتوقع الأسواق أن يرفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اللذين سيجتمعان أيضا الأسبوع المقبل أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد النقدي.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2400 دولار، في حين تراجع اليورو 0.03% إلى 1.0911 دولار رغم أنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 9 أشهر عند 1.0927 دولار الذي سجله يوم الاثنين الماضي.

وفي آسيا، ارتفع الين الياباني 0.2% إلى 129.32 للدولار.

الذهب عند قمة 9 أشهر

صعدت أسعار عقود الذهب الفورية اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر، مدعومة بتوقعات انتهاء التشديد النقدي الذي بدأ الفدرالي الأميركي بتنفيذه منذ مارس/آذار 2022.

وخلال التعاملات المبكرة اليوم صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% أو 3 دولارات إلى 1949 دولارا للأونصة.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في حالة المخاطر وتراجعات مؤشر الدولار الأميركي الذي سجل صباح اليوم الخميس 101.3 نقطة أدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي.