صندوق النقد: تباطؤ النمو العالمي يبلغ مداه هذا العام

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الثلاثاء إن من المتوقع أن يبلغ تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مداه في عام 2023، ليبدأ بالصعود على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت جورجيفا -في كلمة أمام لجنة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 % هذا العام نزولا من نحو 3.2% العام الماضي.

وقالت "نستقبل بالفعل منذ بداية العام بعض الأخبار الجيدة، ونتوقع أيضا أن يصل تباطؤ النمو في عام 2023 إلى أقصى مستوياته، ليبدأ بعد ذلك عملية يصعد فيها ولا يهبط".

وأضافت جورجيفا أن التحديات الثلاثة الرئيسية هي:

الحرب الروسية الأوكرانية

أزمة تكاليف المعيشة

ارتفاع أسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق منذ عقود.

وأضافت أنه يتعين على العالم التكيف بذكاء لتحقيق المزيد من أمن الإمدادات.