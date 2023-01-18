انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 10.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما وفر قدرا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

وجاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم -مقارنة بـ10.7% المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- متماشيا مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، مبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 16.8% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 1977.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر "تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع زيادة الأسعار أيضا في المتاجر والمقاهي والمطاعم".

وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ- ثابتا عند 6.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وينظر اقتصاديون إلى معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي بوصفه دليلا أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية.





وتوقع بنك إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو 5% بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسات حذروا من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم جراء انكماش سوق العمل وعوامل أخرى.

وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار الأميركي بعد هذه البيانات.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بعد نشر البيانات إن ارتفاع معدل التضخم "يمثل كابوسا لميزانيات الأسر" ويضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب.

وأضاف "إننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا مهما بلغت قسوتها لخفض معدل التضخم".

واعترض هانت على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام مع دخول الكثير من العمال في إضراب، نظرا لارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من متوسط الأجور في القطاع الخاص.

من جهتها، أعربت المسؤولة في المعارضة العمالية عن الشؤون المالية عن أسفها لـ"13 عاما من الفرص الضائعة في ظل حزب المحافظين، والتي تركت اقتصادنا أضعف وأُسرنا في حالة سيئة".