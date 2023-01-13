وسط تفاؤل حذر.. بيتكوين تقفز فوق 19 ألف دولار

ارتفعت عملة بيتكوين -اليوم الجمعة- إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من شهر، وتجاوزت 19 ألف دولار لأول مرة منذ 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث زادت قيمتها بنحو 5% في الـ 24 ساعة الماضية. وتم تداولها بسعر 19 ألفا و29 دولاراً، وفقاً لبيانات بلومبيرغ. في وقت صعدت "إيثريوم" ثاني أكبر عملة من حيث القيمة بحوالي 17%.

وانخفضت بيتكوين بحوالي 74% من أعلى مستوى لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عند 68 ألفا و990 دولاراً، حيث خسرت سوق العملات المشفرة نحو 1.4 تريليون دولار وسط سلسلة أزمات مرت بها أبرزها سقوط بورصة "إف تي إكس"(FTX).

وقد ارتفعت الأسعار بناء على رهانات المستثمرين بأن التضخم سيهدأ وأن الاحتياطي الفدرالي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما دعم جميع أنواع الأصول مع بداية 2023.



وأظهرت النتائج أمس تباطؤ التضخّم بالولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول مسجلا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وفق ما أظهرت البيانات الحكومية أمس، مما يشير إلى احتمال انتهاء أسوأ ارتفاع للأسعار.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أدنى زيادة بالأسعار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وسجّل المؤشر تراجعا بعدما ارتفع إلى 7.1% على مقياس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجاء في بيان وزارة العمل أن مؤشر البنزين كان العامل الأكبر الذي ساهم في انخفاض أسعار السلع هذا الشهر.

وأشارت هذه الوزارة إلى أن الإيجارات المرتفعة لا تزال تشكل عاملا يزيد تكاليف المستهلك.

وبين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، تراجع مؤشر أسعار المستهلك 0.1%. وهي المرة الأولى منذ نحو عامين التي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعا شهريا، وفق البيانات.