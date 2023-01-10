ماذا يحدث لعملة البيتكوين؟ وكيف سيكون أداء سوق العملات المشفرة في 2023؟

سلط تقريران منفصلان نشرا في مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية الضوء على أسباب الانهيار الكبير للعملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" (Bitcoin) العام الماضي، واستعرضا آفاق سوق العملات الرقمية في العام 2023 وما الذي يتوجب على المستثمرين فعله.

وقال التقرير الأول للكاتبة راشي ماهيشواري إن عملة "بيتكوين" شهدت انهيارا كبيرا خلال العام الماضي، مما أصاب مستثمري التشفير بخيبة أمل كبيرة وحالة عدم يقين بشأن مستقبل استثماراتهم في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن "البيتكوين" (العملة الرقمية الأشهر) تعرضت لضغط هائل أدى إلى انخفاضها لتبلغ قيمة الواحدة منها الآن حوالي 17 ألف دولار مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حين بلغت 69 ألف دولار، لتتخذ مسارا هبوطيا منذ ذلك الوقت يصعب معه توقع تعافيها مجددا.

ماذا يحدث للبيتكوين؟

قالت الكاتبة إن 2022 كان عاما صاخبا بالنسبة "للبيتكوين" التي لم تكن قادرة على التعامل مع ضغط السوق، خاصة بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" (FTX) للعملات المشفرة، إذ لم تعد تظهر أي علامات حقيقية على الانتعاش، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة ومخاوف التضخم التي لعبت أيضا دورا كبيرا في انهيار أسعار التشفير.

وأضافت أن البيتكوين أصبحت -عقب السقوط المدوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022- تتأرجح بين 16 ألفا و18 ألف دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 80% تقريبا منذ الارتفاع الكبير الذي شهدته في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وذكرت الكاتبة أن الخبراء يعتقدون أن البيتكوين على وشك الوصول إلى قاع منطقة الهبوط قريبا، فيما يشعر الآخرون أنها ستستمر في طريق الانحدار لفترة أطول.





ما السبب وراء انخفاض البيتكوين في عام 2022؟

استعرضت الكاتبة بعض أسباب انخفاض سعر البيتكوين خلال العام الماضي، ومنها:

الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع المخاوف التضخمية، مما يعني المزيد من النفقات على تكاليف المعيشة.

عدم اليقين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تجريم تداول العملة المشفرة في الصين.

النظام الضريبي الجديد في الهند.

انهيار عملة "تيرا لونا" (Terra Luna).

انهيار "إف تي إكس" أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة.

وأوضحت الكاتبة أن هذه الأحداث "غير المتوقعة والمؤسفة" أدت إلى عمليات بيع شديدة، إذ سيطرت حالة من الذعر على الأسواق، بالإضافة إلى أنها لعبت أيضا دورا رئيسيا في إزعاج مزاج المستثمر.

ماذا يعني انهيار البيتكوين لمستثمري التشفير؟

وقالت الكاتبة إن البيتكوين تعتبر واحدة من أكثر العملات المشفرة المفضلة عند الكثير من المستثمرين، إذ تم الترويج لها كبديل للذهب، مما يعني أنها يمكن أن تثبت نفسها على أنها وقاية من التضخم، كما استطاعت أن تحظى بقبول على نطاق واسع كطريقة دفع مقبولة تماما مثل العملات الورقية.

وأفادت الكاتبة بأن الأصول الرقمية تتسم بطبيعتها المتقلبة للغاية، مبينة أن هذا يعني أن سعر البيتكوين يعتمد فقط على المضاربة بين المستثمرين.

ونظرا لهذه الطبيعة المتقلبة -تقول الكاتبة- يثق خبراء السوق في أن تعاود البيتكوين تعافيها، وأن ترتفع أسعارها من جديد في وقت ما في المستقبل.





ما الأشياء التي يجب الإلمام بها قبل الاستثمار في العملات الرقمية؟

استعرضت الكاتبة عددا من النصائح التي يجب الإلمام بها قبل الاستثمار في البيتكوين وأخواتها، ومنها:

لا تستثمر كل مدخراتك، إذ يمكن الاكتفاء باستثمار 5 إلى 10% فقط من إجمالي محفظتك في العملات المشفرة مثل البيتكوين حتى تستطيع تحمل الخسارة إذا حدثت.

تعامل مع العملة المشفرة كاستثمار طويل الأجل، مثل الأصول التقليدية الأخرى.

افهم طبيعة تقلب عملة البيتكوين ثم اتخذ قرار الاستثمار.

ابحث بدقة عن أفضل وقت لشراء أو بيع البيتكوين لزيادة العوائد.

العملات الرقمية.. توقعات 2023

نشرت مجلة "فوربس" تقريرا آخر عن أزمة العملات الرقمية، خاصة البيتكوين.

وأوضح التقرير أن ما حدث العام الماضي لم يضعف معنويات مستثمرين حيال البيتكوين، فالكثيرون يأملون أن تعود للأداء القوي في عام 2023 وأن تعوض خسائرها، فيما يتوقع آخرون المزيد من الانهيار حتى أن البعض يقولون إن هذه العملة ستختفي إلى الأبد.

واستعرض الموقع العديد من التوقعات الخاصة بسعر البيتكوين في العام الجديد، وتراوحت هذه التوقعات بين التفاؤل الكبير واليأس الشديد.

المتفائلون

توقع تيم دريبر -وهو مستثمر ومؤيد للتشفير- منذ فترة طويلة أن سعر البيتكوين سيصل إلى 250 ألف دولار في منتصف 2023.

نقل التقرير عن كارول ألكسندر أستاذة المالية في جامعة ساسكس توقعاتها بزيادة سعر البيتكوين في النصف الأول من عام 2023 ليصل في نهاية العام إلى 50 ألف دولار، وهي التوقعات التي يعتبرها العديد من المتداولين الأقرب للحدوث.

توقع المستثمر أليستير ميلن أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 45 ألف دولار اعتمادا على ما يحدث مع التضخم.

رئيس قسم المعلومات في صندوق التحوط المشفر للأصول الغامضة إريك وول توقع هو الآخر أن يتجاوز سعر البيتكوين 30 ألف دولار.





المتشائمون

توقع الملياردير مارك موبيوس مؤسس شركة "موبيوس كابيتال بارتنرز" (Mobius Capital Partners) في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي أن تنخفض البيتكوين أكثر وأن تصل إلى أدنى مستوى عند 10 آلاف دولار في عام 2023، بسبب تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وارتفاع سعر الفائدة.

قال رئيس أبحاث الأصول الرقمية في شركة "فان إيك" (VanEck) للاستثمارات ماثيو سيغل إن الربع الأول من 2023 سيشهد وصول البيتكوين إلى سعر يتراوح بين 12 ألفا و10 آلاف دولار، مستشهدا بأن ارتفاع أسعار الطاقة ودعوى شركة "ريبل" (Ripple) للمعاملات المالية الرقمية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات سيكونان عاملين رئيسيين في الانخفاض المستمر.

توقع بنك "ستاندرد تشارترد" الاستهلاكي أن تنخفض أسعار البيتكوين إلى مستوى 5 آلاف دولار، وقال رئيس الأبحاث العالمي للبنك إريك روبرتسن "المزيد من شركات العملات المشفرة والبورصات تجد أنه ليس لديها سيولة كافية، مما يؤدي إلى مزيد من حالات الإفلاس وانهيار ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية".

ما الذي على مستثمري التشفير القيام به؟

وتساءل التقرير: حتى مع مثل هذه التوقعات شديدة الاختلاف ما الذي على مستثمري التشفير القيام به؟ وأجاب بأن التنويع هو أحد الخيارات، لكنه لا يقدم نفس الفوائد كما هو الحال في أسواق الاستثمار التقليدية، ويغير التنويع فقط مقدار تقلب وتغير محفظتك، ولكن عندما تكون البيتكوين هي الأصول الأقل تقلبا التي تملكها فأنت تعرف أنها ستكون رحلة وعرة بغض النظر عما سيحدث.