أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو/تموز الماضي، والتي كانت قد بلغت 11.8%.

ونما الاقتصاد السعودي 2.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذه السنة.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 12.2%. للاطلاعhttps://t.co/PIhAm8OsvN pic.twitter.com/xrXNlowVfq — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) September 7, 2022

وقالت الهيئة العامة للإحصاء "يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس ربعي".

كما زادت الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي و4.5% على أساس ربع سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموا نسبته 2.4% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول.

وتتوقع السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 7.4% في 2022، فيما توقعه صندوق النقد الدولي بـ7.6%.

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل يوميا.