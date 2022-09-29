عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن أمله في أن تُقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل، والنزول بالسعر إلى خانة الآحاد نهاية العام.

وقال أردوغان -في مقابلة تلفزيونية مع محطة "سي إن إن ترك"- إن بلاده تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكررا وجهة نظره غير التقليدية القائلة إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

ودعا أردوغان الأتراك إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة للقيام باستثمارات.

وخفض "المركزي" على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12%، على الرغم من تجاوز التضخم 80% في أغسطس/آب الماضي.

ويعزو المركزي التركي قرارته بخفض سعر الفائدة إلى المؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي.

ويعتقد محللون أن التيسير النقدي يأتي استجابة لجهود أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.