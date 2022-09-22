ارتفع الدولار الأميركي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بعملات رئيسة اليوم الخميس، مدعوما بتوقعات تشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بأول تعبئة جزئية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة منها اليورو والإسترليني والين- إلى 111.79 نقطة لأول مرة منذ منتصف 2002.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 145 ينا، بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وأصدر توجيهات سياسة نقدية ميسرة اليوم الخميس.

كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي، وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس الأربعاء، في ثالث مرة هذا العام، إلى نطاق بين 3.00% و3.25%، وألمح إلى مزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وتظهر توقعات المركزي الأميركي أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6% في العام المقبل مع عدم خفض الفائدة حتى 2024.

أدنى مستوى لليورو في عقدين

وفي التفاصيل، صعد الدولار إلى 145.405 ينا، لكنه شهد تقلبات حادة في أعقاب إعلان بنك اليابان، وسجل في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.31% عند 144.53 ينا.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 37 عاما إلى 1.1221 دولار، وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.26% إلى 1.1240 دولار.

كما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاما إلى 0.9807 دولار، قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18% عند 0.9820 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6593 دولار، بعدما لامس 0.6583 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 2020.

النفط يتراجع

من جهتها، تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس -قبل أن تتعافى- بعد أن رفع سعر الفائدة الأميركية بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، في حين ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على الطلب على الوقود مستقبلا.

وبحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ0.2% إلى 89.67 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 82.79 دولارا للبرميل، قبل أن تتعافى الأسعار خلال التعاملات

وتراجعت الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم بعد هذا النبأ وكذلك النفط. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -أمس الأربعاء- إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية انخفض إلى 8.5 ملايين برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط.